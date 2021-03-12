Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин

В Евросоюзе планируют признавать "паспорта вакцинации" только в случае прививки теми вакцинами, которые утвердил регулятор ЕС. Такое решение должно упростить свободное передвижение в пределах блока.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, еврокомиссар по правовым вопросам Дидье Рейндерс пояснил, что страны-члены могут по собственному решению вакцинировать свое население другими вакцинами. Однако в таком случае они не смогут претендовать на паспорт вакцинации как пропуск для свободных поездок. Это связано с тем, что ЕС не может быть уверен в качестве этих вакцин.

Рейндерс также добавил, что для Еврокомиссии главными вызовами относительно будущих паспортов вакцинации остается защита данных и вопрос дискриминации, поскольку не все люди смогут получить доступ к вакцинам.

Отмечается, что применение "зеленых сертификатов" планируется исключительно до конца пандемии коронавируса.