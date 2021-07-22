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Евросоюз передаст COVAX до конца года более 200 млн доз вакцин от коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз предоставит нуждающимся странам более 200 млн доз вакцин от коронавируса. Сделать это планируется до конца года через программу COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

"Команда Европы берет на себя ответственность помогать миру бороться с вирусом повсюду. Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 для стран всего мира", - заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз до конца 2021 года планирует выделить странам с низким и средним уровнем дохода более 200 млн доз вакцин от COVID-19. Распределяться препараты будут в основном через программу COVAX.

В Еврокомиссии также отметили, что на сегодняшний день COVAX доставил 122 млн доз в 136 стран.

Отметим, обе дозы препарата от коронавируса получили 200 млн жителей Евросоюза, то есть более половины населения ЕС полностью вакцинированы.

Напомним, в середине июня "Большая семерка" (G7) пообещала пожертвовать другим странам 1 миллиард доз вакцин против COVID-19 в течение 2022 года.

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ЕвросоюзВакцинаКоронавирус