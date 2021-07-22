Євросоюз передасть COVAX до кінця року понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу

Євросоюз надасть нужденним країнам понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу. Зробити це планується до кінця року через програму COVAX.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.
"Команда Європи бере на себе відповідальність допомагати світу боротися з вірусом всюди. Вакцинація є ключовим фактором, тому важливо забезпечити доступ до вакцин проти COVID - 19 для країн усього світу", - заявила глава Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.
За її словами, Євросоюз до кінця 2021 року планує виділити країнам з низьким і середнім рівнем доходу понад 200 млн доз вакцин від COVID-19. Розподілятися препарати будуть в основному через програму COVAX.
У Єврокомісії також відзначили, що на сьогодні COVAX доставив 122 млн доз в 136 країн.
Відзначити, обидві дози препарату від коронавірусу отримали 200 млн жителів Євросоюзу, тобто більш ніж половина населення ЄС повністю вакциновані.
Нагадаємо, в середині червня "Велика сімка" (G7) пообіцяла пожертвувати іншим країнам 1 мільярд доз вакцин проти COVID-19 протягом 2022 року.