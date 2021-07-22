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Євросоюз передасть COVAX до кінця року понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз надасть нужденним країнам понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу. Зробити це планується до кінця року через програму COVAX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Команда Європи бере на себе відповідальність допомагати світу боротися з вірусом всюди. Вакцинація є ключовим фактором, тому важливо забезпечити доступ до вакцин проти COVID - 19 для країн усього світу", - заявила глава Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.

За її словами, Євросоюз до кінця 2021 року планує виділити країнам з низьким і середнім рівнем доходу понад 200 млн доз вакцин від COVID-19. Розподілятися препарати будуть в основному через програму COVAX.

У Єврокомісії також відзначили, що на сьогодні COVAX доставив 122 млн доз в 136 країн.

Відзначити, обидві дози препарату від коронавірусу отримали 200 млн жителів Євросоюзу, тобто більш ніж половина населення ЄС повністю вакциновані.

Нагадаємо, в середині червня "Велика сімка" (G7) пообіцяла пожертвувати іншим країнам 1 мільярд доз вакцин проти COVID-19 протягом 2022 року.

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