Евросоюз ожидает, что РФ ответит на усилия Украины по выполнению Минска

Евросоюз ждет, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе. Брюссель высоко оценил усилия президента Владимира Зеленского по выполнению Минска.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Европейская служба внешних связей.

Он приветствовал соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня с 27 июля и подчеркнул необходимость достижения прогресса в имплементации мер, согласованных в ходе парижского саммита в декабре 2019 года.

Глава европейского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.

Кроме того, Боррель и Шмыгаль обсудили проведение реформ в Украине. Европейский чиновник заверил, что Брюссель готов и впредь оказывать поддержку.

Ранее США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений к реальным действиям.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применятся для прекращения огня на Донбассе.