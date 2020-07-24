Евросоюз ожидает, что РФ ответит на усилия Украины по выполнению Минска

В ЕС приветствовали договоренность об установлении перемирия на Донбассе с 27 июля
Евросоюз ждет, что Россия поддержит усилия Украины, выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на боевиков для установления мира на Донбассе. Брюссель высоко оценил усилия президента Владимира Зеленского по выполнению Минска.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает Европейская служба внешних связей.
Он приветствовал соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня с 27 июля и подчеркнул необходимость достижения прогресса в имплементации мер, согласованных в ходе парижского саммита в декабре 2019 года.
Глава европейского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что санкции ЕС против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений.
Кроме того, Боррель и Шмыгаль обсудили проведение реформ в Украине. Европейский чиновник заверил, что Брюссель готов и впредь оказывать поддержку.
Ранее США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений к реальным действиям.
Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.
РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применятся для прекращения огня на Донбассе.