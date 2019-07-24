Евросоюз отреагировал на решение суда РФ по Грибу

Европейский союз требует от Российской Федерации немедленно освободить незаконно осужденного украинца Павла Гриба, приговор которому подтвердил во вторник Верховный суд РФ. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

“23 июля Верховный суд Российской Федерации поддержал решение российского суда о тюремном заключении на 6 лет Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины - инвалида, который был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года. С тех пор он незаконно находился в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз продолжает ожидать, что Павел Гриб будет немедленно освобожден”, - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что Павел Гриб страдает серьезными заболеваниями, которые представляют угрозу для его жизни, поэтому в Евросоюзе ожидают, что политзаключенный немедленно получит должное специализированное медицинское обслуживание.

Кроме того Евросоюз требует немедленного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая 24 моряков, захваченных Россией 25 ноября.

"Международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - также говорится в заявлении.

Напомним, 23 июля 2019 года Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор украинского политического заключенного Павла Гриба, приговоренного к 6 годам лишения свободы за якобы подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".