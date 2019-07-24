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Евросоюз отреагировал на решение суда РФ по Грибу

Новости » Политика    24.07.2019 - 23:53
Евросоюз отреагировал на решение суда РФ по Грибу
Фото: Павел Гриб (twitter.com/informHR)

В Европейском союзе требуют немедленно освободить Павла Гриба и других украинских политзаключенных

Европейский союз требует от Российской Федерации немедленно освободить незаконно осужденного украинца Павла Гриба, приговор которому подтвердил во вторник Верховный суд РФ. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Евросоюза.

“23 июля Верховный суд Российской Федерации поддержал решение российского суда о  тюремном заключении на 6 лет Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины - инвалида, который был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года. С тех пор он незаконно находился в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз продолжает ожидать, что Павел Гриб будет немедленно освобожден”, - говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что Павел Гриб страдает серьезными заболеваниями, которые представляют угрозу для его жизни, поэтому в Евросоюзе ожидают, что политзаключенный немедленно получит должное специализированное медицинское обслуживание.

Кроме того Евросоюз требует немедленного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая 24 моряков, захваченных Россией 25 ноября.

"Международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - также говорится в заявлении.

Напомним, 23 июля 2019 года Верховный суд Российской Федерации оставил в силе приговор украинского политического заключенного Павла Гриба, приговоренного к 6 годам лишения свободы за якобы подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

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Новости Украины Евросоюзполитзаключенные в РФПавел Гриб
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