Євросоюз відреагував на рішення суду РФ по Грибу

Фото: Павло Гриб (twitter.com/informHR)

У Європейському союзі вимагають негайно звільнити Павла Гриба та інших українських політв'язнів

Європейський союз вимагає від Російської Федерації негайно звільнити незаконно засудженого українця Павла Гриба, вирок якому підтвердив у вівторок Верховний суд РФ. Про це йдеться в заяві представника ЄС, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Євросоюзу.

“23 липня Верховний суд Російської Федерації підтримав рішення російського суду про ув'язнення на 6 років Павла Гриба, 21-річного громадянина України - інваліда, який був викрадений із Білорусі російською владою у серпні 2017 року. З тих пір він незаконно перебував у Росії без будь-яких обґрунтованих звинувачень. Європейський Союз продовжує очікувати, що Павло Гриб буде негайно звільнений", - йдеться в заяві.

У документі також підкреслюється, що Павло Гриб страждає на серйозні захворювання, які становлять загрозу для його життя, тому в Євросоюзі очікують, що політв'язень негайно отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування.

Крім того Євросоюз вимагає негайного звільнення всіх незаконно затриманих громадян України на Кримському півострові і в Росії, у том числі 24 моряків, захоплених Росією 25 листопада.

"Міжнародним спостерігачам із прав людини має бути надано повний, вільний і безперешкодний доступ на Кримський півострів", - також йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 липня 2019 року Верховний суд Російської Федерації залишив у силі вирок українського політичного в'язня Павла Гриба, засудженого до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку "теракту на випускному вечорі в Сочі".