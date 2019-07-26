Евросоюз осудил возвращение смертной казни в США

Европейский союз решительно осуждает решение Соединенных Штатов о возобновлении смертной казни на федеральном уровне. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление официального представителя ЕС по внешней политике Майи Косьянчич.

По ее словам, решение прекратить мораторий на смертную казнь, который длился 16 лет, противоречит растущей тенденции к отмене смертной казни как в Соединенных Штатах, так и в мире.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Европейский союз решительно выступает против смертной казни и будет продолжать добиваться ее отмены во всем мире", - указано в заявлении Косьянич.

Напомним, в июне 2019 обращение с требованием отменить смертную казнь Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) адресовала Беларуси. Применение данного наказания в Беларуси лишь осложняет отношения между страной и Европейским союзом, заявили в ЕС.