Євросоюз засудив повернення смертної кари в США

Європейський союз рішуче засуджує рішення Сполучених Штатів про поновлення смертної кари на федеральному рівні. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на заяву офіційного представника ЄС із зовнішньої політики Маї Косьянчич.

За її словами, рішення припинити мораторій на страту, який тривав 16 років, суперечить зростаючу тенденцію до скасування смертної кари як у Сполучених Штатах, так і в світі.

"Страта порушує невід'ємне право на життя, закріплене у Загальній декларації прав людини, і є жорстоким, нелюдським та таким, що принижує гідність покаранням. Європейський союз рішуче виступає проти смертної кари і буде продовжувати домагатися її скасування в усьому світі", - зазначено в заяві Косьянич.

Нагадаємо, в червні 2019 звернення з вимогою скасувати смертну кару Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) адресувала Білорусі. Застосування цього покарання в Білорусі лише ускладнює відносини між країною та Європейським союзом, заявили в ЄС.