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Евросоюз осудил российские бомбардировки мирных жителей Украины

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 05:39
Евросоюз осудил российские бомбардировки мирных жителей Украины Фото: ЕС осуждает российские бомбардировки мирного населения Украины (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступил с осуждением бомбардировок гражданского населения Украины, которые осуществляют российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля.

"ЕС осуждает продолжающиеся неизбирательные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что российские военные осуществляли особенно сильные удары в последние дни на востоке и юге Украины, особенно в Луганской области - в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.

Боррель заявил о том, что крупные города, в том числе Харьков, продолжают подвергаться неизбирательным атакам, что приводит к дальнейшему разрушению жизни мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

"Атака на Львов и другие города на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не застрахована от бессмысленного натиска Кремля", - добавил глава европейской дипломатии.

По его словам, ЕС активно поддерживает работу Международного уголовного суда и меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.

"За военные преступления не может быть безнаказанности", - подчеркнул Боррель.

Он также заявил, что ЕС будет всячески поддерживать Украину, в том числе и поставками военной техники.

Напомним, Боррель заявил, что ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине.

Мы также писали о том, что Совет ЕС одобрил выделение дополнительных 500 млн евро на вооружения для Украины.

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