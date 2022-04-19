Евросоюз осудил российские бомбардировки мирных жителей Украины
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступил с осуждением бомбардировок гражданского населения Украины, которые осуществляют российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля.
"ЕС осуждает продолжающиеся неизбирательные и незаконные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что российские военные осуществляли особенно сильные удары в последние дни на востоке и юге Украины, особенно в Луганской области - в Северодонецке, Лисичанске и Попасной.
Боррель заявил о том, что крупные города, в том числе Харьков, продолжают подвергаться неизбирательным атакам, что приводит к дальнейшему разрушению жизни мирных жителей и разрушению инфраструктуры.
"Атака на Львов и другие города на западе Украины показывают, что ни одна часть страны не застрахована от бессмысленного натиска Кремля", - добавил глава европейской дипломатии.
По его словам, ЕС активно поддерживает работу Международного уголовного суда и меры по обеспечению ответственности за нарушения прав человека и международного гуманитарного права.
"За военные преступления не может быть безнаказанности", - подчеркнул Боррель.
Он также заявил, что ЕС будет всячески поддерживать Украину, в том числе и поставками военной техники.
Напомним, Боррель заявил, что ЕС ускорит оказание необходимой поддержки Украине.
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