Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против РФ: кто в него попал

Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС .

ЕС ввел персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова ("Сургутнефтегаз") и других.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине. Он включает эмбарго на уголь и ряд других ограничений.

Отметим, ранее ЕС ввел санкции против дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

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