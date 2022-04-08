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Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против РФ: кто в него попал

Фото: ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз вечером 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций против России. В черный список попали главы российских государственных корпораций и олигархи, а также банки и компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС ввел персональные санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, российского олигарха Олега Дерипаски. Также в черный список внесли бизнесменов: Игоря и Бориса Ротенбергов, сына Сулеймана Керимова Саида, Владимира Богданова ("Сургутнефтегаз") и других.

Кроме того, ЕС заморозил активы четырех российских банков:

  • ВТБ;
  • "Новикомбанка";
  • "Совкомбанка";
  • "Открытие".

Под санкции также попали российские госкорпорации:

  • "Русские машины";
  • Объединенная двигательная корпорация;
  • Государственная транспортная лизинговая компания;
  • ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против России за развязанную Москвой войну в Украине. Он включает эмбарго на уголь и ряд других ограничений.

Отметим, ранее ЕС ввел санкции против дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

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