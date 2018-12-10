Евросоюз определяет новый режим санкций за нарушение прав человека

Иллюстративное фото (European Union 2015 - European Parliament)

Предложенная схема будет отличаться от действующих режимов санкций ЕС, которые являются ограниченными географически

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник, 10 декабря, дали политическое согласие на предложение Нидерландов о введении нового режима санкций против лиц, обвиняемых в нарушении прав человека во всем мире. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Радіо Свобода.

Сообщается, что Нидерданды предложили ввести замораживание активов и запрет на получение виз для "отдельных нарушителей прав человека во всем мире, не связанных с политическим контекстом и межправительственными процессами". Предложенная схема будет отличаться от действующих режимов санкций ЕС, которые являются ограниченными географически.

Это предложение в случае одобрения может стать европейской версией американского "акта Магнитского", направленного на наказание лиц, ответственных за факты нарушения прав человека.

Отметим, в России украинский режесер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

После этого Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призывал Российскую Федерацию отпустить украинского режиссера Олега Сенцова для вручения премии Сахарова.

Как известно, 25 октября крымский режиссер и украинский политзаключенный Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.