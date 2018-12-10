Євросоюз визначає новий режим санкцій за порушення прав людини

Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Запропонована схема буде відрізнятися від діючих режимів санкцій ЄС, які є обмеженими географічно

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 10 грудня, дали політичну згоду на пропозицію Нідерландів про введення нового режиму санкцій проти осіб, обвинувачених у порушенні прав людини в усьому світі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Свобода.

Повідомляється, що Нідерландах запропонували ввести заморожування активів і заборону на отримання віз для "окремих порушників прав людини у всьому світі, не пов'язаних з політичним контекстом і міжурядовими процесами". Запропонована схема буде відрізнятися від діючих режимів санкцій ЄС, які є обмеженими географічно.

Ця пропозицію у разі схвалення може стати європейською версією американського "акта Магнітського", спрямованого на покарання осіб, відповідальних за факти порушення прав людини.

Зазначимо, у Росії український режесер Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Після цього Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню ЄС Йоганнес Ган закликав Російську Федерацію відпустити українського режисера Олега Сенцова для вручення премії Сахарова.

Як відомо, 25 жовтня кримський режисер і український політв'язень Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.