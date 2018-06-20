Євросоюз і ООН жалкують про вихід США з Ради із прав людини

За словами Могерини, рішення штатів покинути раду "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії"

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні стурбована рішенням Сполучених штатів Америки (США) вийти з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії, опублікованій у вівторок, 19 червня.

Так, Могеріні зазначила, що США завжди були піонером в області захисту прав людини в усьому світі.

За її словами, рішення Сполучених Штатів покинути раду "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії".

"Євросоюз має намір продовжити захист прав і основних свобод людини і не виключає можливість спільної діяльності з США", - заявила Могеріні.

За її словами, ЄС поділяє необхідність підвищення ефективності ради.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 19 червня, Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Зокрема, за словами посла США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені штати вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши її в "хронічній упередженості по відношенню до Ізраїлю".