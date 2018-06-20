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Євросоюз і ООН жалкують про вихід США з Ради із прав людини

НовиниПолітика    20.06.2018 - 09:22
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/eeas)
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/eeas)

За словами Могерини, рішення штатів покинути раду "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії"

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні стурбована рішенням Сполучених штатів Америки (США) вийти з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Про це йдеться в заяві глави європейської дипломатії, опублікованій у вівторок, 19 червня.

Так, Могеріні зазначила, що США завжди були піонером в області захисту прав людини в усьому світі.

За її словами, рішення Сполучених Штатів покинути раду "шкодить ролі США як захисника і прихильника демократії".

"Євросоюз має намір продовжити захист прав і основних свобод людини і не виключає можливість спільної діяльності з США", - заявила Могеріні.

За її словами, ЄС поділяє необхідність підвищення ефективності ради.

Нагадаємо, раніше у вівторок, 19 червня, Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Ради ООН з прав людини.

Зокрема, за словами посла США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені штати вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши її в "хронічній упередженості по відношенню до Ізраїлю".

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Теги публікації: ООН, Сполучені Штати Америки, Могерини, совет, права человека  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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