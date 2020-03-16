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Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 02:56
Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Для експорту необхідні спеціальні дозволи

Євросоюз обмежив експорт медичних захисних засобів, які можуть бути використані в боротьбі проти поширення коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Наголошується, що для продажу за межі ЄС медичних захисних засобів тепер необхідні спеціальні дозволи. Мова йде про фільтруючі маски, захисні окуляри, спецкостюми та інші засоби захисту. Також фон дер Ляйєн заявила про необхідність стимулювати виробників захисних засобів.

Проте глава Єврокомісії висловилася проти обмежень на захисними товарами всередині ЄС, заявивши, що країни-члени ЄС повинні допомагати один одному".

Раніше повідомлялося, що з України в Європейський союз намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок, експорт яких був заборонений у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на час карантину з-за коронавіруса в Україні заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. зокрема, до 1 червня заборонений експорт медичних масок, рукавичок і захисного одягу.

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