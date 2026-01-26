Євросоюз офіційно відмовляється від російського газу: ухвалено остаточне рішення

У понеділок усі 27 країн-членів Євросоюзу ухвалили регламент про поетапне припинення імпорту російського трубопровідного газу та зрідженого природного газу до ЄС.

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та СПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після набрання чинності регламентом. Чинні контракти матимуть перехідний період.

Такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки. Повна заборона набуде чинності для імпорту СПГ з початку 2027 року, а для імпорту трубопровідного газу - з осені 2027 року.

Перш ніж дозволити імпорт газу до Союзу, країни ЄС перевірятимуть країну, де було видобуто газ.

Недотримання нових правил може призвести до максимальних штрафів у розмірі щонайменше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб та щонайменше 40 мільйонів євро для компаній, щонайменше 3,5% від загального річного світового обороту компанії або 300% від передбачуваного обороту транзакцій.

"Відсьогодні енергетичний ринок ЄС буде сильнішим, стійкішим та диверсифікованішим. Ми відмовляємося від згубної залежності від російського газу та робимо важливий крок до створення автономного Енергетичного союзу в дусі солідарності та співпраці", - заявив міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос.