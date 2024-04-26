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Євросоюз обійшов США за фінансовою допомогою Україні

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 14:02
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Євросоюз обійшов США за фінансовою допомогою Україні Фото: ЄС надав Україні 27,5 млрд доларів допомоги (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку війни Україна отримала 85,353 млрд доларів бюджетної підтримки від міжнародних партнерів, у том числі з початку 2024 року - на 11,780 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну України.

Найбільше допомоги надав Європейський Союз - на 27,471 млрд доларів, на другому місці - США, які надали 22,930 млрд доларів.

З початку 2024 року ЄС надав Україні 6,484 млрд доларів, допомога від США була відсутня.

Євросоюз обійшов США за фінансовою допомогою Україні

minfin.gov.ua

Допомога у 2024 році

У НБУ заявляють, що Україна може розраховувати на 38 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги цього року. Через це центробанк покращив прогноз щодо міжнародних резервів.

ЄС вже надав Україні 6 млрд євро за програмою Ukraine Facility. Україна розраховує отримати від ЄС цього року 16 млрд євро.

Крім того, цього тижня у США схвалили пакет допомоги Україні на 60,8 млрд доларів, з яких фінансова складатиме 8 млрд доларів.

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