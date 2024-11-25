Євросоюз не зміг передати Україні достатньо допомоги для відбиття ударів РФ, - Боррель

Боррель нагадав, що цього року ЄС виділив Україні 122 мільярди євро допомоги. З них 45 мільярдів євро - це військова підтримка. Окрім цього ЄС дозволив використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати допомогу Україні в майбутньому.

"Та попри все це нам не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру. Зима для українців буде дуже суворою, з масовими відключеннями електроенергії", - вважає він.

На його думку, Євросоюз не надав Україні достатньої кількості боєприпасів для того, щоб запобігти просуванню російської армії. Він також вважає, що участь солдатів Північної Кореї у війні проти України є "тривожним кроком" до інтернаціоналізації війни.

У своїй заяві Боррель називає війну Росії проти України "екзистенційною загрозою" для Європейського Союзу. Він вважає, перемога Росії означала б продовження "імперської політики" й проти Грузії та Молдови.