Євросоюз не зміг передати Україні достатньо допомоги для відбиття ударів РФ, - Боррель

Європейський Союз цього року важко досягав прогресу на шляху до справедливого врегулювання війни проти України. Адже ЄС стоїть перед численними кризами та викликами.

Боррель нагадав, що цього року ЄС виділив Україні 122 мільярди євро допомоги. З них 45 мільярдів євро - це військова підтримка. Окрім цього ЄС дозволив використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати допомогу Україні в майбутньому.

"Та попри все це нам не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру. Зима для українців буде дуже суворою, з масовими відключеннями електроенергії", - вважає він.

На його думку, Євросоюз не надав Україні достатньої кількості боєприпасів для того, щоб запобігти просуванню російської армії. Він також вважає, що участь солдатів Північної Кореї у війні проти України є "тривожним кроком" до інтернаціоналізації війни.

У своїй заяві Боррель називає війну Росії проти України "екзистенційною загрозою" для Європейського Союзу. Він вважає, перемога Росії означала б продовження "імперської політики" й проти Грузії та Молдови.