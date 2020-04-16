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Евросоюз назвал обмен пленными отрадным шагом

Новости » Политика     16.04.2020 - 18:19
Евросоюз назвал обмен пленными отрадным шагом
Фото: обмен пленными (ssu.gov.ua)

ЕС ожидает продолжения работы по выполнению "Минска"

Европейский союз приветствует успешный обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

В Евросоюзе заявили, что сегодняшний обмен пленными является отрадным шагом на пути к исполнению одной из мер, согласованной во время парижской встречи в нормандском формате.

"Евросоюз ожидает, что все стороны продолжат работу по выполнению минских договоренностей, в том числе опираясь на рекомендации, согласованные на нормандском саммите", - завили в службе.

Кроме того, в Евросоюзе выразили поддержку работе нормандского формата, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

"Полное выполнение минских соглашений является единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Постоянное прекращение огня - также в ответ на глобальный призыв Генерального секретаря ООН Гутерриша - укрепит доверие и облегчит тяжелую гуманитарную ситуацию", - подчеркнули в ЕС.

Также в Евросоюзе призвали Россию и боевиков прекратить препятствование деятельности представителей международных организаций.

"Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования должны также обеспечить свободу передвижения через линию столкновения СММ ОБСЕ и гуманитарных организаций, а также доступ Международного комитета Красного Креста ко всем, кто остался под стражей", - добавили в службе.

Напомним, ранее в посольстве США приветствовали обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. При этом в американском посольстве заявили, что Россия должна освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.

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