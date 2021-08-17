Евросоюз назвал условия для сотрудничества с "Талибаном"

Европейский союз продолжит сотрудничество с властями Афганистана после ее захвата "Талибаном" лишь при определенных условиях. Радикальное движение обязано соблюдать основные права всех местных жителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Среди основных требований от Европейского союза к радикальному движению в Афганистане:
По словам главы европейской дипломатии Жозеп Борреля, ЕС продолжит оказывать помощь афганскому народу из-за ухудшения гуманитарной ситуации в стране.
"ЕС также будет поддерживать соседей Афганистана в преодолении негативных последствий, которых следует ожидать от растущего потока беженцев и мигрантов", - добавил Боррель.