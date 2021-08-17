Євросоюз назвав умови для співпраці з "Талібаном"

Європейський союз продовжить співпрацю з владою Афганістану після її захоплення "Талібаном" лише за певних умов. Радикальний рух зобов’язаний дотримуватися основних прав усіх місцевих жителів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Серед основних вимог від Європейського союзу до радикального руху в Афганістані:
За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, ЄС продовжить надавати допомогу афганському народу через погіршення гуманітарної ситуації в країні.
"ЄС також буде підтримувати сусідів Афганістану в подоланні негативних наслідків, яких слід очікувати від зростаючого потоку біженців і мігрантів", - додав Боррель.