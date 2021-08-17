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Євросоюз назвав умови для співпраці з "Талібаном"

Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз продовжить співпрацю з владою Афганістану після її захоплення "Талібаном" лише за певних умов. Радикальний рух зобов’язаний дотримуватися основних прав усіх місцевих жителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Серед основних вимог від Європейського союзу до радикального руху в Афганістані:

  • дотримання поваги до прав афганців, у тому числі жінок, молоді й осіб, які належать до меншин;
  • дотримання міжнародних зобов’язань;
  • боротьба з корупцією на території країни;
  • запобігання використання території країни терористичними організаціями.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, ЄС продовжить надавати допомогу афганському народу через погіршення гуманітарної ситуації в країні.

"ЄС також буде підтримувати сусідів Афганістану в подоланні негативних наслідків, яких слід очікувати від зростаючого потоку біженців і мігрантів", - додав Боррель.

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ЕвросоюзТалібанАфганистан