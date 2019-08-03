Евросоюз назвал единого кандидата на пост директора МВФ

Главный исполнительный директор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева официально номинирована странами Евросоюза единым кандидатом на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило министерство экономики и финансов Франции, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"У нее (Георгиевой, - ред.) есть все необходимые навыки для успешного руководства финансовой организацией", - заявил глава министерства Брюно Ле Мэр

Отмечается, что кандидатура представительницы Болгарии получила поддержку квалифицированного большинства.

Ее соперник, бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, уже поздравил Георгиеву с победой.

Кандидатура Георгиевой будет вынесена на Совет директоров МВФ, процесс выборов завершится в октябре.

Георгиева является главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года, до этого она занимала посты еврокомиссара по гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также еврокомиссара по бюджету.

Напомним, 16 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард объявила, что уходит в отставку. Ранее ее кандидатуру официально утвердили на пост главы Европейского центрального банка.