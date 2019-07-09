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Євросоюз призначив нового главу делегації ЄС в Україні

Новини » Політика    09.07.2019 - 17:26
Євросоюз призначив нового главу делегації ЄС в Україні
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

Новим главою делегації призначено представника Естонії Марті Маасикаса

Верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини призначила нового главу делегації ЄС в Україні в рамках ротації в 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішніх дій ЄС.

Як повідомляється, новим головою делегації ЄС в Україні став представник Естонської Республіки Марті Маасикас.

"Марті Маасикас був призначений керівником делегації ЄС в Україні. Зараз він є подсекретарем з відносин з ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії", - йдеться в документі.

Крім того, Фредеріка Могерини сьогодні оголосила призначення 43 нових глав делегацій Європейського союзу в третіх країнах.

Як наголошується, нові глави формально приступлять до виконання обов'язків після узгодження з країнами призначення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з главою європейської дипломатії Федерикой Могерини та головою Європейської ради Дональдом Туском обговорить питання врегулювання ситуації на Донбасі, а також плани реформ в Україні.

Крім того, Фредеріка Могерини заявила, що Євросоюз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Російської Федерації з-за видачі паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

 

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