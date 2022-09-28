Євросоюз може запровадити санкції проти Сербії: ЗМІ дізналися причину

"Якщо Євросоюз ухвалить рішення про санкції, то першим кроком буде припинення потоку грошей до Сербії, потім скасування білого шенгену (безвізу - ред.), зупинка переговорів про вступ до Союзу, а потім уже санкції. Але це може зайняти час", - заявило дипломатичне джерело видання.

При цьому в Danas зазначають, що зараз президент Сербії Олександр Вучич розраховує на прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який може заблокувати рішення про санкції на рівні Ради ЄС, а також за допомогою свого єврокомісара з питань сусідства та політики розширення Олівера Вархеї.

"З наближенням підписання угоди з Приштиною шанси, що вони (ЄС - ред.) вдадуться до санкцій, дуже низькі, але Європарламент має більше свободи прийняти резолюцію, яка закликатиме Єврокомісію та Раду ЄС призупинити переговори, і в розпал кризи в Україні вона матиме підтримку більшості громадян ЄС", - зазначив співрозмовник видання.

Також зазначається, що у Вучича після формування нового уряду буде "один день" для того, щоб ухвалити рішення про введення обмежень проти РФ і Білорусі та ще рік - для підписання угоди з Приштиною.