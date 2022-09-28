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Евросоюз может ввести санкции против Сербии: СМИ узнали причину

Фото: Евросоюз может ввести санкции против Сербии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз может прибегнуть к санкциям против Сербии на фоне отказа Белграда вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Danas.

"Если Евросоюз примет решение о санкциях, то первым шагом будет прекращение потока денег в Сербию, затем отмена белого шенгена (безвиза - ред.), остановка переговоров о вступлении в Союз, а потом уже санкции. Но это может занять время", - заявил дипломатический источник издания.

При этом в Danas отмечают, что сейчас президент Сербии Александар Вучич рассчитывает на премьера Венгрии Виктора Орбана, который может заблокировать решение о санкциях на уровне Совета ЕС, а также при помощи своего еврокомиссара по вопросам соседства и политики расширения Оливера Вархеи.

"С приближением подписания соглашения с Приштиной шансы, что они (ЕС - ред.) прибегнут к санкциям, очень низкие, но Европарламент имеет больше свободы принять резолюцию, которая будет призывать Еврокомиссию и Совет ЕС приостановить переговоры, и в разгар кризиса в Украине она будет иметь поддержку большинства граждан ЕС", - отметил собеседник издания.

Также отмечается, что у Вучича после формирования нового правительства будет "один день" для того, чтобы принять решение о введении ограничений против РФ и Беларуси и еще год - для подписания соглашения с Приштиной.

Напомним, Сербия пока не вводила санкций против России. По словам Вучича, это якобы связано с тем, что у его страны "нет возможностей" для этого решения.

При этом Вучич сегодня, 28 сентября, подтвердил, что Сербия не признает результатов "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, которые организовала Россия.

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ЕвросоюзСанкции против РоссииСербия