Євросоюз у майбутньому погодиться заборонити імпорт СПГ із Росії, - Іспанія

"Це станеться швидше раніше, ніж пізніше", - сказала міністр, коли її запитали, чи виявить ЄС політичну волю для заборони імпорту російського ЗПГ.

Reuters пише, що в умовах заборони на імпорт російської нафти та нафтопродуктів та різкого скорочення потоку російського газу трубопроводами імпорт російського ЗПГ знаходиться в центрі уваги.

У березні країни ЄС погодилися шукати юридичний варіант, щоб заборонити російським компаніям постачати ЗПГ у блок. У березні Рібера направила листа імпортерам ЗПГ та великим операторам в Іспанії з проханням не підписувати нові контракти на купівлю російського зрідженого газу після закінчення терміну дії існуючих контрактів.

"Якщо ми хочемо бути послідовними, нам слід сказати, що ми більше не збираємося купувати російський ЗПГ. У майбутньому це рішення про заборону імпорту ЗПГ із РФ буде все простіше прийняти", - додала міністр.