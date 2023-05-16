Евросоюз в будущем согласится запретить импорт СПГ из России, - Испания

"Это произойдет скорее раньше, чем позже", - сказала министр, когда ее спросили, проявит ли ЕС политическую волю для запрета импорта российского СПГ.

Reuters пишет, что в условиях запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов и резкого сокращения потока российского газа по трубопроводам импорт российского СПГ находится в центре внимания.

В марте страны ЕС согласились искать юридический вариант, чтобы запретить российским компаниям поставлять СПГ в блок. В марте Рибера направила письмо импортерам СПГ и крупным операторам в Испании с просьбой не подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного газа по истечении срока действия существующих контрактов.

"Если мы хотим быть последовательными, нам следует сказать, что мы больше не собираемся покупать российскую СПГ. В будущем это решение о запрете импорта СПГ из РФ будет все проще принять", - добавила министр.