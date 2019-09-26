Євросоюз вивчає пропозицію Росії щодо мораторію на РСМД

Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Пропозицію Москви вивчає верховний представник ЄС з іноземних справ Могеріні

Європейський союз отримав пропозицію від керівництва Росії щодо введення мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності (РСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, в Євросоюзі підтвердили, що отримали лист міністра закордонних справ Росії Серія Лаврова з пропозицією мораторію на розгортання РСМД в Європі та інших регіонах. Наразі пропозиція перебуває на розгляді керівництва ЄС.

"Ми можемо підтвердити, що верховних представник ЄС з іноземних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні отримала послання від глави МЗС РФ Лаврова, і ми вивчаємо його зараз", - розповів представник Брюсселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО звинуватив Росію в порушенні ракетного договору через лист Кремля з пропозицією мораторію на розгортання РСМД. В альянсі наголосили, що пропозиція РФ не викликає довіри.

Крім того, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Москва займеться розробкою ракет середньої та меншої дальності. Таку заяву Путін зробив після того, як у США відбулося випробування першої крилатої ракети наземного базування з досяжністю понад 500 км, яка підпадає під заборону ракетного договору.