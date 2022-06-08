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Евросоюз изменит правила начисления минимальной зарплаты. Кто будет получать больше

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Брюссель, Среда 08 июня 2022 01:44
Евросоюз изменит правила начисления минимальной зарплаты. Кто будет получать больше Флаг ЕС (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Европарламент и Совет ЕС по европейскому законодательству обязались изучить варианты увеличения минимальных заработных плат в странах Евросоюза. Нововведение должно гарантировать "достойный уровень жизни" всем работникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Все страны-члены ЕС изучат, хватает ли минимальной зарплаты их гражданам для обеспечения достойного уровня жизни с учетом покупательной способности и долгосрочного развития. Для оценки адекватности страны ЕС намерены сформировать корзину продуктов и услуг в реальных ценах.

Предполагается, что новый закон позволит сократить неравенство в оплате труда и повысит заработную плату наименее оплачиваемых работников в Европе. Принятое соглашение в дальнейшем должен одобрить Комитет по занятости и социальным вопросам, а также Совет ЕС.

Напомним, что Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии.

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