Євросоюз змінить правила нарахування мінімальної зарплати. Хто буде отримувати більше

Європарламент і Рада ЄС з європейського законодавства зобов'язалися вивчити варіанти збільшення мінімальних заробітних плат в країнах Євросоюзу. Нововведення має гарантувати "гідний рівень життя" всім працівникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламент.

Всі країни-члени ЄС вивчать, чи вистачає мінімальної зарплати їх громадянам для забезпечення гідного рівня життя з урахуванням купівельної спроможності та довгострокового розвитку. Для оцінки адекватності країни ЄС мають намір сформувати кошик продуктів і послуг в реальних цінах.

Передбачається, що новий закон дозволить скоротити нерівність в оплаті праці й підвищить заробітну плату найменш оплачуваних працівників в Європі. Ухвалену угоду надалі має схвалити Комітет із зайнятості та соціальних питань, а також Рада ЄС.