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Евросоюз изменил правила ввоза наличных денег

Автор: Александр Белоус

Новые правила ввоза наличных денег начали применяться в странах Европейского союза с 3 июня 2021 года. Определение "наличных" расширено за счет эквивалента в других валютах, облигациях, акциях или чеках.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В рамках усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма все путешественники, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие с нее, обязаны заполнить декларацию о наличных деньгах на сумму 10 тысяч евро или более. Таможенные органы имеют право проверять людей, их багаж и транспортные средства и задерживать незадекларированные наличные деньги.

С 3 июня правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 тысяч евро:

Банкноты и монеты (включая валюту, которая сейчас вышла из обращения, но которую все еще можно обменять в финансовом учреждении или центральном банке),

  • Инструменты на предъявителя, такие как чеки, дорожные чеки, векселя и денежные переводы,
  • Золотые монеты с содержанием золота не менее 90%,
  • Золотые слитки, самородки или комки с содержанием золота не менее 99,5%.
  • Таможенные органы теперь могут также требовать подачи декларации о пересылке 10 тысяч евро или более наличными по почте или курьером.

Новые правила также разрешают таможенным органам действовать в отношении сумм меньше 10 тысяч евро, когда есть признаки того, что наличные деньги связаны с преступной деятельностью.

В самой кассовой декларации указывается подробная информация о происхождении и будущем использовании наличных денег.

Напомним, среди изъятых из обращения в Украине в 2020 году поддельных банкнот преобладали доллары США. Они составляют 86% от общего количества всех изъятых банкнот иностранной валюты. Среди изъятых банкнот евро составляли 12%.

Как сообщало РБК-Украина, в странах еврозоны в мае 2019 года ввели в обращение новые купюры в 100 и 200 евро.

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