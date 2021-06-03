Євросоюз змінив правила ввезення готівки

Нові правила ввезення готівки почали застосовуватися в країнах Європейського Союзу з 3 червня 2021 року. Визначення "готівки" розширено за рахунок еквівалента в інших валютах, облігаціях, акціях або чеках.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
В рамках зусиль ЄС по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму всі мандрівники, що в'їжджають на територію ЄС або виїжджають з неї, зобов'язані заповнити декларацію про готівку на суму 10 тисяч євро або більше. Митні органи мають право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби і затримувати незадекларовані готівкові гроші.
З 3 червня правило також поширюється на еквівалент суми в 10 тисяч євро:
Банкноти і монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),
Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.
У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.
Нагадаємо, серед вилучених з обігу в Україні у 2020 році підроблених банкнот переважали долари США. Вони становлять 86% від загальної кількості всіх вилучених банкнот іноземної валюти. Серед вилучених банкнот євро становили 12%.
Як повідомляло РБК-Україна, в країнах єврозони у травні 2019 року ввели в обіг нові купюри в 100 і 200 євро.