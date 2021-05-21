Евросоюз инвестирует 1 млрд евро в производство вакцин от коронавируса в Африке
Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке. ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска этих препаратов 1 млрд евро.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, на сегодняшний день африканские страны вынуждены импортировать вакцины от коронавируса. "Мы намерены с нашими африканскими партнерами развивать национальные производства по всем континенту, чтобы выиграли все страны", - добавила она.
Урсула фон дер Ляйен уточнила, что на развитие производства вакцина в Африке Евросоюз планирует выделить инвестиции в размере 1 млрд евро. Ожидается, что на предприятиях будут работать европейские специалисты.
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от коронавируса. По ее словам, поставки планируются до конца текущего года.
Отметим, ранее стало известно, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech предоставят бедным странам бесплатно или по сниженной цене 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.
Также стало известно, что производство вакцин против COVID-19 привело к появлению девяти миллиардеров в мире. Они имеют совокупное состояние в размере 19,3 млрд долларов.