Євросоюз інвестує 1 млрд євро у виробництво вакцин від коронавірусу в Африці
Європейський союз запускає ініціативу щодо збільшення виробництва вакцин від коронавірусу в Африці. ЄС планує інвестувати в організацію випуску цих препаратів 1 млрд євро.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
За її словами, на сьогодні африканські країни змушені імпортувати вакцини від коронавірусу. "Ми маємо намір з нашими африканськими партнерами розвивати національні виробництва по всіх континентах, щоб виграли всі країни", - додала вона.
Урсула фон дер Ляйен уточнила, що на розвиток виробництва вакцина в Африці Євросоюз планує виділити інвестиції в розмірі 1 млрд євро. Очікується, що на підприємствах працюватимуть європейські фахівці.
Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що Євросоюз пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від коронавірусу. За її словами, постачання плануються до кінця поточного року.
Відзначимо, раніше стало відомо, що фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech нададуть бідним країнам безкоштовно або за зниженою ціною 2 млрд доз вакцини від коронавірусу протягом 18 місяців. Половина з цього обсягу буде поставлена до кінця поточного року.
Також стало відомо, що виробництво вакцин проти COVID-19 призвело до появи дев'яти мільярдерів у світі.Вони мають сукупний статок в розмірі 19,3 млрд доларів.