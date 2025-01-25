Євросоюз і США сприятимуть справедливому миру в Україні, - МЗС Італії

Італія разом із партнерами з ЄС підтримуватимуть разом із США політику, яка прагне сприяти досягненню справедливого миру для України та захисту її незалежності.
Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АNSA.
Таяні зауважив, що Італія, як і інші країни ЄС, підтримуватиме політику США, яка приведе до справедливого миру в Україні, а не її поразки.
"Ми є ворогами Росії, якщо ми говоримо, що Росія має поважати міжнародне право. Ми не воюємо з Росією, але ми захищаємо право України бути незалежною державою", - наголосив очільник МЗС Італії.
Він зауважив, що всі країни ЄС відіграватимуть роль у встановленні миру.
"Разом із США, підтримуватимемо політику, яка приведе до досягнення мети справедливого миру, а не до поразки України", - заявив Таяні.
Міністр закордонних справ Італії також додав, що Італія виступає як миротворець і не є ворогом жодної країни.
Ці слова стали відповіддю на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що Італія через свою "антиросійську" позицію не може брати участь у мирному процесі для завершення війни РФ проти України.
Водночас видання пише, що Італія була рішучою підтримкою Києва і надіслала йому значну військову допомогу після російського вторгнення.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року уряд Італії підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги.
Зазначимо, Італія постачає Україні широкий спектр озброєння і техніки. Зокрема, крилаті авіаційні ракети Storm Shadow для ударів на відстані до 300 км.
Також відомо про постачання самохідних артилерійських установок M109, зенітних ракет, систем Spada і Skyguard, гаубиць PzH-2000 і реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, Італія разом із Францією передавала зенітний ракетний комплекс SAMP-T, який здатний збивати балістичні ракети.
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