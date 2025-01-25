Євросоюз і США сприятимуть справедливому миру в Україні, - МЗС Італії

Таяні зауважив, що Італія, як і інші країни ЄС, підтримуватиме політику США, яка приведе до справедливого миру в Україні, а не її поразки.

"Ми є ворогами Росії, якщо ми говоримо, що Росія має поважати міжнародне право. Ми не воюємо з Росією, але ми захищаємо право України бути незалежною державою", - наголосив очільник МЗС Італії.

Він зауважив, що всі країни ЄС відіграватимуть роль у встановленні миру.

"Разом із США, підтримуватимемо політику, яка приведе до досягнення мети справедливого миру, а не до поразки України", - заявив Таяні.

Міністр закордонних справ Італії також додав, що Італія виступає як миротворець і не є ворогом жодної країни.

Ці слова стали відповіддю на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який стверджував, що Італія через свою "антиросійську" позицію не може брати участь у мирному процесі для завершення війни РФ проти України.

Водночас видання пише, що Італія була рішучою підтримкою Києва і надіслала йому значну військову допомогу після російського вторгнення.