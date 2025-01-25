Евросоюз и США будут способствовать справедливому миру в Украине, - МИД Италии

Таяни отметил, что Италия, как и другие страны ЕС, будет поддерживать политику США, которая приведет к справедливому миру в Украине, а не ее поражению.

"Мы являемся врагами России, если мы говорим, что Россия должна уважать международное право. Мы не воюем с Россией, но мы защищаем право Украины быть независимым государством", - подчеркнул глава МИД Италии.

Он отметил, что все страны ЕС будут играть роль в установлении мира.

"Вместе с США, будем поддерживать политику, которая приведет к достижению цели справедливого мира, а не к поражению Украины", - заявил Таяни.

Министр иностранных дел Италии также добавил, что Италия выступает как миротворец и не является врагом ни одной страны.

Эти слова стали ответом на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что Италия из-за своей "антироссийской" позиции не может участвовать в мирном процессе для завершения войны РФ против Украины.

В то же время издание пишет, что Италия была решительной поддержкой Киева и прислала ему значительную военную помощь после российского вторжения.