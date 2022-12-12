Євросоюз хоче створити інвестиційний енергетичний фонд, - Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз планує створити новий фонд для інвестицій в енергетику, щоб відмовитися від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє видання, про це у понеділок, 12 грудня заявила на пресконференції в Брюсселі голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що Євросоюзу необхідно переглянути свій бюджет та визначитися з можливістю створення нового фонду для значних додаткових інвестицій в енергетику, необхідних для відмови країн ЄС від російського газу.
"Питання в тому, чи він, бюджет ЄС, все ще відповідає своєму призначенню, тому новий погляд через проміжний перегляд бюджету може відкрити двері для створення суверенного фонду", - наголосила фон дер Ляєн.
Водночас вона відмовилася уточнювати, чи цей новий фонд вимагатиме від ЄС у подальшому спільних боргових зобов'язань, проте підкреслила, що існуючі кошти блоку потрібно буде "збільшити за рахунок інших джерел".
Сьогодні, 12 грудня, РБК-Україна повідомляло, що, за словами очільника ЄК, Євросоюз ризикує зіткнутися з дефіцитом газу в 2023 році, якщо Росія й далі скорочуватиме поставки.
Раніше ми писали, що в ЄС розійшлись думки щодо обмеження ціни на російський газ. Тим часом Німеччина вперше за 50 років переживає зиму без російського палива, а виробник електроенергії досить оптимістично налаштований щодо стабільності ситуації.
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