Євросоюз хоче створити інвестиційний енергетичний фонд, - Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз планує створити новий фонд для інвестицій в енергетику, щоб відмовитися від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляє видання, про це у понеділок, 12 грудня заявила на пресконференції в Брюсселі голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що Євросоюзу необхідно переглянути свій бюджет та визначитися з можливістю створення нового фонду для значних додаткових інвестицій в енергетику, необхідних для відмови країн ЄС від російського газу.

"Питання в тому, чи він, бюджет ЄС, все ще відповідає своєму призначенню, тому новий погляд через проміжний перегляд бюджету може відкрити двері для створення суверенного фонду", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас вона відмовилася уточнювати, чи цей новий фонд вимагатиме від ЄС у подальшому спільних боргових зобов'язань, проте підкреслила, що існуючі кошти блоку потрібно буде "збільшити за рахунок інших джерел".