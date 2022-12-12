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Евросоюз хочет создать инвестиционный энергетический фонд, - Урсула фон дер Ляйен

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Евросоюз намерен создать новый фонд для инвестиций в энергетику, чтобы отказаться от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, об этом в понедельник, 12 декабря, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Евросоюз должен пересмотреть свой бюджет и определиться с возможностью создания нового фонда для значительных дополнительных инвестиций в энергетику, необходимых для отказа стран ЕС от российского газа.

"Вопрос в том, отвечает ли он, бюджет ЕС, все еще своему назначению, поэтому новый взгляд через промежуточный пересмотр бюджета может открыть двери для создания суверенного фонда", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она отказалась уточнять, будет ли этот новый фонд требовать от ЕС в дальнейшем совместных долговых обязательств, однако подчеркнула, что существующие средства блока нужно будет "увеличить за счет других источников".

Сегодня, 12 декабря, РБК-Украина сообщало, что, по словам главы ЕК, Евросоюз рискует столкнуться с дефицитом газа в 2023 году, если Россия будет и дальше сокращать поставки.

Ранее мы писали, что в ЕС разошлись мнения по ограничению цены на российский газ. Тем временем Германия впервые за 50 лет переживает зиму без российского топлива, а производитель электроэнергии достаточно оптимистично настроен по поводу стабильности ситуации.

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ЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенГаз