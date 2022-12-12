В ЄС попередили про ризик дефіциту газу в наступному році

Європейський Союз ризикує зіткнутися з дефіцитом газу в наступному році, якщо Росія й далі скорочуватиме поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час пресконференції президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила, що можливий дефіцит газу становитиме близько 30 млрд кубометрів. "Незважаючи на вжиті нами заходи, ми все одно можемо зіткнутися з нестачею до 30 мільярдів кубометрів газу в наступному році", - заявила Урсула фон дер Ляєн.