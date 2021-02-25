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Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси

Автор: Роман Тверденко

Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Действие ограничений продолжится минимум до 28 февраля 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

Санкции распрстраняются на 88 чиновников и должностных лиц, которые причастны к репрессиям, запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. Среди них и Александр Лукашенко, а также семь юридических лиц, чьи активы заморожены.

Осенью прошлого года Евросоюз начал вводить санкции против правительства Беларуси из-за насильственных разгонов митингов в стране, а также арестов участников акций и политиков после выборов президента в августе 2020 года.

Напомним, Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты. В ведомстве обеспокоены тем, что белорусская власть продолжает оказывать давление на мирных демонстрантов, активистов и журналистов.

Ранее Светлана Тихановская назвала насмешкой санкции, которые Евросоюз ввел против белорусского руководства.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьСанкции
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