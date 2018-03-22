Євросоюз і ЄБРР нададуть більше 1 млрд євро трьом країнам

Фінансування буде спрямовано на стимулювання торгівлі і економічного розвитку в Україні, Грузії та Молдові

ЄБРР і ЄС нададуть підтримку малим і середнім підприємствам (МСП) у Грузії, Молдові та Україні в сумі майже 1,1 млрд євро у вигляді кредитних ліній та фінансування торгівлі і 58,3 млн євро у вигляді субсидій ЄС. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.

В рамках кредитної лінії EU4Business - спільної програми ЄБРР-ЄС, що діє з вересня 2016 року, більше 100 грузинських компаній отримали фінансування у розмірі 60 млн євро. Конкретні проекти в рамках зазначеної програми варіюються від інвестицій в обладнання до складних програм, де компанії мали можливість скористатися безкоштовною технічною допомогою, яка надається міжнародною групою експертів. Половина проектів, що фінансуються в Грузії, припадає на компанії, що розташовані в регіонах за межами столиці, Тбілісі.

Аналогічна кредитна лінія також доступна в Молдові і скоро буде запущена в Україні. Це допоможе місцевим МСП примножити вигоди, пов'язані з угодами про вільну торгівлю країн з ЄС, найбільшим торговим блоком у світі.

ЄБРР надає підтримку підприємствам з дуже необхідним фінансуванням через місцеві банки-партнери, що дозволяє їм інвестувати в ефективне та сучасне обладнання і технології. Фонди ЄС доповнюють інвестиції технічним досвідом і забезпечують стимулюючі виплати компаніям для успішного завершення.

Доступ до знань і ноу-хау є ще одним аспектом співпраці ЄБРР та ЄС, при цьому фінансування ЄС становить 18 млн євро, в той час як Група МБР з фінансування та розвитку ЄБРР надає консультативні послуги для підвищення ефективності та зростання у всіх країнах Східного партнерства ЄС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого і середнього бізнесу в зоні проведення операції Об'єднаних сил, яка підконтрольна Україні.