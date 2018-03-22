Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Євросоюз і ЄБРР нададуть більше 1 млрд євро трьом країнам

НовиниФінанси    22.03.2018 - 14:11
Фото: ЄС і ЄБРР надасть Україні кредит (колаж РБК-Україна)
Фото: ЄС і ЄБРР надасть Україні кредит (колаж РБК-Україна)

Фінансування буде спрямовано на стимулювання торгівлі і економічного розвитку в Україні, Грузії та Молдові

ЄБРР і ЄС нададуть підтримку малим і середнім підприємствам (МСП) у Грузії, Молдові та Україні в сумі майже 1,1 млрд євро у вигляді кредитних ліній та фінансування торгівлі і 58,3 млн євро у вигляді субсидій ЄС. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР.

В рамках кредитної лінії EU4Business - спільної програми ЄБРР-ЄС, що діє з вересня 2016 року, більше 100 грузинських компаній отримали фінансування у розмірі 60 млн євро. Конкретні проекти в рамках зазначеної програми варіюються від інвестицій в обладнання до складних програм, де компанії мали можливість скористатися безкоштовною технічною допомогою, яка надається міжнародною групою експертів. Половина проектів, що фінансуються в Грузії, припадає на компанії, що розташовані в регіонах за межами столиці, Тбілісі.

Аналогічна кредитна лінія також доступна в Молдові і скоро буде запущена в Україні. Це допоможе місцевим МСП примножити вигоди, пов'язані з угодами про вільну торгівлю країн з ЄС, найбільшим торговим блоком у світі.

ЄБРР надає підтримку підприємствам з дуже необхідним фінансуванням через місцеві банки-партнери, що дозволяє їм інвестувати в ефективне та сучасне обладнання і технології. Фонди ЄС доповнюють інвестиції технічним досвідом і забезпечують стимулюючі виплати компаніям для успішного завершення.

Доступ до знань і ноу-хау є ще одним аспектом співпраці ЄБРР та ЄС, при цьому фінансування ЄС становить 18 млн євро, в той час як Група МБР з фінансування та розвитку ЄБРР надає консультативні послуги для підвищення ефективності та зростання у всіх країнах Східного партнерства ЄС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування малого і середнього бізнесу в зоні проведення операції Об'єднаних сил, яка підконтрольна Україні.

У ЄС вважають, що реформам в Україні не вистачає рішучості ЄБРР виділить Львову 17 млн євро на модернізацію тролейбусного транспорту
Теги: Евросоюз, ЄБРР, кредит
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top