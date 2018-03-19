ЕС должен возглавить международные переговоры по деоккупации Крыма, - Макалистер

Европейский союз (ЕС) должен возглавить международные переговоры по деоккупации аннексированного Россией Крыма. Об этом заявил председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макалистер, передает "Радио Свобода".

По его словам, вопрос оккупации Донбасса и аннексии Крыма надо решать тремя путями.

"Первый - следует решительно рассмотреть предложение размещения там миротворческой миссии ООН, включительно с российско-украинской границей... Второе - ЕС должен сделать свое амбициозное предложение относительно своей роли в стабилизации конфликта, который, в частности, может означать назначение специального политического посланника ЕС в вопросе войны на Донбассе. И последний пункт. Ситуация в Крыму требует возможного создания международного формата переговоров для достижения деоккупации украинского полуострова", - заявил Макалистер.

Напомним, ранее представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе. "Мы обсудим это с министрами, и я ожидаю, что мы подтвердим нашу полную поддержку, как политическую, так и финансовую", - заявила Могерини.