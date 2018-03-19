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ЄС має очолити міжнародні переговори по деокупації Криму, - Макалістер

НовиниПолітика    19.03.2018 - 16:14
Фото: Девід Макалістер (flickr.com-mcallister-cdu)
Фото: Девід Макалістер (flickr.com-mcallister-cdu)

Питання окупації Донбасу та анексії Криму пропонується вирішувати трьома шляхами

Європейський союз (ЄС) має очолити міжнародні переговори про деокупацію анексованого Росією Криму. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макалістер, передає "Радіо Свобода".

За його словами, питання окупації Донбасу та анексії Криму треба вирішувати трьома шляхами.

"Перший - варто рішуче розглянути пропозицію розміщення там миротворчої місії ООН, включно із російсько-українським кордоном… Друге. ЄС повинен зробити свою амбіційну пропозицію щодо своєї ролі в стабілізації конфлікту, який, зокрема, може означати призначення спеціального політичного посланця ЄС в питанні війни на Донбасі. І останній пункт. Ситуація в Криму вимагає можливого створення міжнародного формату переговорів для досягнення деокупації українського півострова", - заявив Макалістер.

Нагадаємо, раніше представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу в ході саміту в Брюсселі обговорять реформи в Україні та ситуацію на Донбасі. "Ми обговоримо це з міністрами, і я очікую, що ми підтвердимо нашу повну підтримку, як політичну, так і фінансову", - заявила Могеріні.

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Теги: Крим
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