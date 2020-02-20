ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евросоюз частично профинансирует возвращение домой пассажиров с Diamond Princess

Новости » В мире     20.02.2020 - 01:09
Евросоюз частично профинансирует возвращение домой пассажиров с Diamond Princess
Иллюстративное фото (marinetraffic.com)

Из Италии в Японию отправились два спецрейса с медицинской бригадой на борту

Европейский союз совместно профинансирует расходы по репатриации европейцев с круизного лайнера Diamond Princess, из-за коронавируса пришвартованного на карантин в японском порту Йокогама. Об сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что 19 февряля через механизм гражданской защиты ЕС организованы два спецрейса из Италии в Японию с медицинской бригадой на борту.

"ЕС продолжает работать круглосуточно и без выходных, помогая как своим государствам-членам, так и Китаю. Мы готовим отправку новых партий помощи в Китай в ближайшие дни", - заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Итальянская медицинская бригада оценит состояние пассажиров, и только те, у кого отрицательный результат анализа на коронавирус (COVID-19) или нет никаких симптомов заболевания, будут допущены на борт самолета.

Окончательные данные о численности и гражданстве пассажиров будут известны в ближайшие дни. После прибытия в Европу для них начнется новый период карантина, который будет организован каждым государством-членом ЕС.

ЕС будет софинансировать расходы на эти рейсы. Ранее механизм гражданской защиты ЕС помог репатриации из Китая более 400 людей на спецрейсах, организованных Францией и Германией.

В механизме гражданской защиты ЕС, созданном в 2001 году, ныне участвуют все члены союза, а также Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория и Турция.

Напомним, 3 февраля круизный лайнер с более чем 3500 человек на борту был помещен на карантин. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

Также РБК-Украина писало, что во вторник, 18 февраля, из японской больницы планировали выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Также в украинском правительстве отметили, что на данный момент не планируется эвакуация украинцев.

"Укрпочта" ищет альтернативные способы доставки посылок из Китая Власти Китая включили противовирусный препарат в рекомендации по лечению коронавируса
Новости Украины Япониявирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь