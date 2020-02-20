Євросоюз профінансує повернення додому пасажирів з Diamond Princess

Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

З Італії до Японії вирушили два спецрейси з медичною бригадою на борту

Європейський союз спільно профінансує витрати на репатріацію європейців з круїзного лайнера Diamond Princess, через коронавірус пришвартованого на карантин в японському порту Йокогама. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Наголошується, що 19 февряля через механізм цивільного захисту ЄС організовані два спецрейси з Італії в Японію з медичною бригадою на борту.

"ЄС продовжує працювати цілодобово і без вихідних, допомагаючи своїм державам-членам, так і Китаю. Ми готуємо відправку нових партій допомоги в Китай в найближчі дні", - заявив європейський комісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Італійська медична бригада оцінить стан пасажирів, і тільки ті, у кого негативний результат аналізу на коронавірус (COVID-19) або немає ніяких симптомів захворювання, будуть допущені на борт літака.

Остаточні дані про кількість та громадянство пасажирів будуть відомі у найближчі дні. Після прибуття в Європу для них почнеться новий період карантину, який буде організований кожною державою-членом ЄС.

ЄС буде співфінансувати витрати на ці рейси. Раніше механізм цивільного захисту ЄС допоміг репатріації з Китаю понад 400 людей на спецрейсах, організованих Францією і Німеччиною.

У механізмі цивільного захисту ЄС, створений в 2001 році, нині беруть участь всі члени союзу, а також Ісландія, Норвегія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія і Туреччина.

Нагадаємо, 3 лютого круїзний лайнер з більш ніж 3500 чоловік на борту був поміщений на карантин. Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходиться 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

Також РБК-Україна писало, що у вівторок, 18 лютого, з японської лікарні планували виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess. Також в українському уряді зазначили, що на даний момент не планується евакуація українців.