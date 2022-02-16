Евросоюз анонсировал конференцию доноров для поддержки экономики Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель анонсировал проведение конференции доноров для поддержки экономики Украины. Эту инициативу приветствовал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского парламента.
Об организации конференции доноров для продолжения поддержки украинской экономики Шарль Мишель заявил в ходе дебатов в Европарламенте. Он отметил, что ЕС продолжает контакты со своими партнерами и союзниками для разрядки напряженности в Восточной Европе. По его словам, также продолжается работа над жесткими санкциями против России на фоне угрозы ее вторжения в Украину.
Зеленский в своем Twitter приветствовал инициативу Шарля Мишеля провести донорскую конференцию в поддержку Украины. Глава государства отметил, что перед угрозой военной агрессии России эффективная финансовая и экономическая поддержка ЕС - это мощный элемент укрепления украинского суверенитета.
Напомним, ранее Европарламент одобрил решение Совета ЕС выделить новый пакет помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро.
Отметим, 15 февраля США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов.