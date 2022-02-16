Евросоюз анонсировал конференцию доноров для поддержки экономики Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Европейского парламента .

Об организации конференции доноров для продолжения поддержки украинской экономики Шарль Мишель заявил в ходе дебатов в Европарламенте. Он отметил, что ЕС продолжает контакты со своими партнерами и союзниками для разрядки напряженности в Восточной Европе. По его словам, также продолжается работа над жесткими санкциями против России на фоне угрозы ее вторжения в Украину.

Зеленский в своем Twitter приветствовал инициативу Шарля Мишеля провести донорскую конференцию в поддержку Украины. Глава государства отметил, что перед угрозой военной агрессии России эффективная финансовая и экономическая поддержка ЕС - это мощный элемент укрепления украинского суверенитета.