Євросоюз анонсував конференцію донорів для підтримки економіки України
Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував проведення конференції донорів для підтримки економіки України. Цю ініціативу привітав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європейського парламенту.
Про організацію конференції донорів для продовження підтримки української економіки Шарль Мішель заявив в ході дебатів в Європарламенті. Він зазначив, що ЄС продовжує контакти зі своїми партнерами і союзниками для розрядки напруженості в Східній Європі. За його словами, також триває робота над жорсткими санкціями проти Росії на тлі загрози її вторгнення в Україну.
Зеленський у своєму Twitter вітав ініціативу Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України. Глава держави зазначив, що перед загрозою військової агресії Росії ефективна фінансова та економічна підтримка ЄС - це потужний елемент зміцнення українського суверенітету.
Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив рішення Ради ЄС виділити новий пакет допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро.
Зазначимо, 15 лютого США запропонували Україні кредитні гарантії на суму до 1 млрд доларів.