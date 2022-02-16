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Євросоюз анонсував конференцію донорів для підтримки економіки України

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Брюссель, Середа 16 лютого 2022 16:07
Євросоюз анонсував конференцію донорів для підтримки економіки України Фото: голова Європейської Ради Шарль Мішель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Європейської Ради Шарль Мішель анонсував проведення конференції донорів для підтримки економіки України. Цю ініціативу привітав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Європейського парламенту.

Про організацію конференції донорів для продовження підтримки української економіки Шарль Мішель заявив в ході дебатів в Європарламенті. Він зазначив, що ЄС продовжує контакти зі своїми партнерами і союзниками для розрядки напруженості в Східній Європі. За його словами, також триває робота над жорсткими санкціями проти Росії на тлі загрози її вторгнення в Україну.

Зеленський у своєму Twitter вітав ініціативу Шарля Мішеля провести донорську конференцію на підтримку України. Глава держави зазначив, що перед загрозою військової агресії Росії ефективна фінансова та економічна підтримка ЄС - це потужний елемент зміцнення українського суверенітету.

Нагадаємо, раніше Європарламент схвалив рішення Ради ЄС виділити новий пакет допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро.

Зазначимо, 15 лютого США запропонували Україні кредитні гарантії на суму до 1 млрд доларів.

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