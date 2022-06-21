Никто не возражает. ЕС поддержит статус кандидата для Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что на встрече послов ЕС 20 июня никто не возражал против этого шага.

Саммит лидеров стран ЕС должен состояться 23-24 июня. Там, как ожидается, и будет объявлено о решении, сообщают источники издания..

После получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина должна будет выполнить ряд условий для соответствия всем требованиям на вступление в союз:

законодательно закрепить процедуру назначения судей в Верховный суд,

усилить борьбу с коррупцией,

принять законы по борьбе с отмыванием денег и олигархией,

исключить ангажированность СМИ, приведя свое законодательство в этой сфере с европейскими нормами,

завершить правовые реформы по правам национальных меньшинств.

Блок также намерен поддержать мнение Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове, а также Грузии, если она сначала выполнит определенные дополнительные условия.

Как ожидается, в четверг вечером главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единодушно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата. По ее словам, внутри Евросоюза достигнут консенсус по Украине.

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