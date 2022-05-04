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В Евросовете пообещали в ближайшие два месяца дать сигнал о возможности расширения ЕС

Фото: глава Евросовета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Евросовета Шарль Мишель во время рабочего визита в Молдову прокомментировал возможное расширение ЕС. По его словам, Европа подаст соответствующий сигнал в ближайшие два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдовское издание NewsMaker.

Мишель во время визита оценил шансы Молдовы получить в ускоренном порядке статус кандидата в члены ЕС, заявив, что этот процесс сложный.

"Важно, чтобы у ЕС было четкое видение процесса вступления в ЕС. Это очень сложная дискуссия по разным причинам. Вы видите, что ЕС - сложная структура, здесь действует право вето. Важно, чтобы мы прояснили, чего хотим в будущем", - отметил Мишель.

При этом глава Евросовета добавил, что расширения ЕС - это политический инструмент, поэтому требует обсуждений. Сигнал о возможности расширения Европа сможет дать в ближайшие два месяца.

"Я уверен, что в ближайшие два месяца мы сможем подать сигнал о том, какое будущее у расширения ЕС", - добавил европейский политик.

Напомним, Грузия передала Евросоюзу первую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата.

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ЕвросоюзСовет ЕвропыМолдоваШарль Мишель